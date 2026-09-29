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Çekya 0-1 İngiltere GOL: A. Gordon
Çekya 0-1 İngiltere GOL: A. Gordon
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 22:58
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 2. haftasında İngiltere, Çekya karşısında 47. dakikada A. Gordon'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
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