CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
İspanya 3-1 Hırvatistan GOL: L.Yamal
İspanya 3-1 Hırvatistan GOL: L.Yamal
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 23:15
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan heyecan dolu karşılaşmada İspanya, 63. dakikada L. Yamal'ın kaydettiği golle Hırvatistan karşısında farkı ikiye çıkardı: 3-1.
SONRAKİ HABER
İskoçya 0-2 İsviçre GOL: N. Elvedi
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
05:17
Sakarya'da şiddetli sağanak sele neden oldu: Karasu'da evleri su bastı, araçlar suya gömüldü
29.09.2026
Salı
00:30
Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Emir'i annesine ben verdim!"
29.09.2026
Salı
00:30
Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Gerçeği öğrenirse beni asla affetmez!"
29.09.2026
Salı
01:02
Gaziantep’te acı olay: 17 yaşındaki işçi inşaatta hayatını kaybetti
29.09.2026
Salı
CANLI YAYIN