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GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 21:03
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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Orduspor 1967, Torul Belediye Spor karşısında 84. dakikada Barış Gün’ün attığı golle durumu 10-0'a getirdi.
SONRAKİ HABER
GOL | Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor
Serkan Cortaoğlu
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