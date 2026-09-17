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GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor

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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Orduspor 1967, Torul Belediye Spor karşısında 84. dakikada Barış Gün’ün attığı golle durumu 10-0'a getirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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