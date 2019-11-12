Canlı yayında bomba iddia: Galatasaray için kayyum tehlikesi var

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gün Ortası programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, Galatasaray için kayyum tehlikesi olduğunu söyledi. İşte detaylar....
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gün Ortası programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, Galatasaray için kayyum tehlikesi olduğunu söyledi. İşte detaylar....
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