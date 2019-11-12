Fatih Terim'den tarihi karar! Galatasaray'ın yükseliş planı ortaya çıktı

Sezona 3 kupa ile giriş yapan ancak üst üste aldığı kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Gaziantep FK transferiyle lige tutundu. Fatih Terim'in son maçta oynanan oyundan memnun olduğu ve rotasyonla birlikte yeni bir yol haritası belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yükseliş planı...

12.11.2019 17:45 - Son Güncelleme: 12.11.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





