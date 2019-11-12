Fatih Terim'den tarihi karar! Galatasaray'ın yükseliş planı ortaya çıktı
Sezona 3 kupa ile giriş yapan ancak üst üste aldığı kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Gaziantep FK transferiyle lige tutundu. Fatih Terim'in son maçta oynanan oyundan memnun olduğu ve rotasyonla birlikte yeni bir yol haritası belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yükseliş planı...
12.11.2019 17:45
- Son Güncelleme: 12.11.2019 17:45
Galatasaray'da beklenen operasyon başlıyor... Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı.
Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte maddeleri belirledi.
Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak.
Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde.
ARTIK TAKTİK 3-5-2!
Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek.