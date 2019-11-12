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'da 'abi' formülü! Eski başkan 'e teklif yapılacak

Bu kritik dönemde ’in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkana teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Kulübün efsane başkanı Süren'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor.

Saray’da abi formülü


Dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor... İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'abi' formülü üzerinde duruyor.

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