Dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor... İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'abi' formülü üzerinde duruyor.
- Spor
- 12.11.2019
- Gazete
Galatasaray'da 'abi' formülü! Eski başkan Faruk Süren'e teklif yapılacak
Bu kritik dönemde Galatasaray'ı Faruk Süren’in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkana teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Kulübün efsane başkanı Süren'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor.
Dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor... İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'abi' formülü üzerinde duruyor.
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