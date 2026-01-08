Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul’a geldi

PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi özel uçakla İstanbul'a getirdi.

İtalya'dan havalanan uçak 14.15'te Sabiha Gökçen'e iniş yaparken Guendouzi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek birlikte geldiler. Son olarak Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. 26 yaşındaki futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini bekleyen araca bindi. Daha sonra kendisini bekleyen basın mensupları ve taraftarların yanına gelerek selam verdi ve araca döndü.

