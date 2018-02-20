Yol Durumu

Beşiktaş, Bayern maçına hazır

19 Şubat 2018, Pazartesi
Beşiktaş, Bayern Münih maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları