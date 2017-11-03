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14 yaşındaki Benficalı'dan Maradona golü

02 Kasım 2017, Perşembe
Benfica'nın alt yapısında forma giyen 14 yaşındaki Joao Tome isimli genç futbolcusu Maradona'nın hafızalardan silinmeyen golünün bir benzerini attı.
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Ahmet Ahmet

Bir zamanlar, Oktay Derelioğlu'da milli maçta tam altı futbolcuyu çalımlayarak gol atmıştı.

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cevapla 02.11.2017 13:17
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