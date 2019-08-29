Müge Anlı ile Güven Bana 9. bölümü ile izleyicisi ile buluştu 29.08.2019 23:57

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana' 29 Ağustos tarihinde 9. bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitledi. İşte Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasının 9. son bölümünde yaşananlar...

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?