Yasemin Kay Allen sapığı böyle ifşa etti: Bana tecavüz etmek istiyor! 06.11.2019 15:11

Yasemin Kay Allen, kendisini taciz eden sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 30 yaşındaki Yasemin Allen'ın başı dertte! Yasemin Kay Allen uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek isyan etti. Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi. İşte hayranlarıyla başı derde giren ünlüler...

Yasemin Kay Allen, kendisine sapıkça mesajlar atan tacizciyi ifşa etti. Allen "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğini söylüyor" dedi.

Allen kendisini taciz eden sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti. Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi.

"KADINLARA NE YAPABİLECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"

Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi: Engöllö götsön" yazacaksanız yazmayın. Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse. Bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim.