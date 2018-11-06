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Esra Erol'da kan donduran olay! Burcu Çerşil'in annesinden şok itiraf

06 Kasım 2018, Salı

Türkiye'yi şok eden iğrenç olay da şok bir itiraf geldi. Burcu'nun annesi, Süleyman Negizcan'ın, kız kardeşi Havva'dan da bir çocuğu olduğunu iddia etti.


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