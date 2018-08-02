Buse Varol ve Alişan 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Çift, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdi ise bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift, sevinçlerini yine sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu o video...
Buse Varol ve Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!02 Ağustos 2018, Perşembe
- Buse Varol ve Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
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