Haberler Web TV Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Galatasaray ve Akhisarspor kafilesi stada ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Galatasaray ve Akhisarspor kafilesi stada ulaştı

15.05.2019 19:55

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Galatasaray ve Akhisarspor kafilesi stadyuma ulaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları