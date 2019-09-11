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Zeytinburnun'da silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

11.09.2019 23:40

Zeytinburnu'nda iki kişinin silahlı kavgasında yoldan geçen 1'i kadın iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan, bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


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