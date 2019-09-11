Zeytinburnu'nda iki kişinin silahlı kavgasında yoldan geçen 1'i kadın iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan, bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Zeytinburnun'da silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı11.09.2019 23:40
- Zeytinburnun'da silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı
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