Zeytinburnun'da silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı 11.09.2019 23:40

Zeytinburnu'nda iki kişinin silahlı kavgasında yoldan geçen 1'i kadın iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan, bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.