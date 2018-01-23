"Zeytin Dalı" Harekatı şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı
23 Ocak 2018, Salı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonu Allah'ın izni ile başarıya ulaştıracağız. Kararlıyız azimliyiz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin " dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca şehidin vasiyetine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
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