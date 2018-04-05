Yunanistan'ın Atina kentinde Türk konsolosluğuna saldırı 05 Nisan 2018, Perşembe

Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu binasına yüzü maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Binanın içinde bir bölüm neredeyse yürünemeyecek duruma geldi.