Yunanistan'ın Atina kentinde Türk konsolosluğuna saldırı

Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu binasına yüzü maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Binanın içinde bir bölüm neredeyse yürünemeyecek duruma geldi.
Yunanistan'ın Atina kentinde Türk konsolosluğuna saldırı05 Nisan 2018, Perşembe
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