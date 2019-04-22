YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek! İşte 5,5 saat süren toplantının detayları 22.04.2019 21:05

İstanbul'daki seçimlerin iptali için yapılan başvuru YSK'nın gündemine alındı. İstanbul'da 5,5 saat süren toplantı son buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin YSK'ya olağan itiraz süreci sona ermişti. AK Parti ve MHP, özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK'ya sunmuştu.

AK Parti, itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğunu, oy kaydırmaları yapıldığını, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. AK Parti, İstanbul'da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK'ya iletmişti. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı bugünkü toplantıda gündeme aldı.

AK PARTİ'DEN TOPLANTININ DETAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, 2,5 saat süren bir sunum yaptığını açıkladı. "Elimizdeki delilleri belgeler halinde verdik ve üzerinde yapılan toplantı yarın da devam edecek" diyen Recep Özel, sunulan belgelerin temeli ve delili olan belgeler olduğunu söyledi. 20 klasörlük ek delil ve dilekçe sunulduğunu da ekleyen Recep Özel, toplantının yarın devam edeceğini ifade etti. Özel, toplantıda sunulan belgelerde 60 bine yakın bir seçmenin seçmen hakkı olmadığının göstergelerinin olduğunu belirtti.



Özel, "Burada bizim yaklaşık olarak 20 bin kadar akli dengesi olmayan vatandaşımızın oy kullandığı, KHK ile ihraç edilenler bunların belgeleri var. Kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri ile ilgili listemiz var. Bunların araştırılması yapılacak. İddialarımız teker teker görüşülecek. Yarın 17.00 itibariyle itirazımız bitiyor. Yarın 17.00'a kadar yeni bilgi belge verebiliriz. Sağlıklı bir araştırılma sonucu karar verilsin." dedi.