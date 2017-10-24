YPG'li kadın terörist: Öcalansız bir hayat düşünemiyorum 23 Ekim 2017, Pazartesi

Rakka'daki APO resimlerini kınayıp YPG'nin terörist APO ile bağı yok dedi. YPG'liler ABD'ye cevap verip APO liderimiz diye paylaştı! PKK/YPG'li bir terörist: "Bir kadın olarak, Öcalansız bir hayat düşünemiyorum yaşamak için"