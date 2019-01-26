Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in yazdığı Mustafa Kemal kitabının Atatürk sömürüsü ile 2 bin 500 liraya satılması konuşulmaya devam ediyor. Paraya odaklanan ve gözünü para hırsı bürüyen Özdil sömürüsü ile 4 milyon 702 bin 500 lirayı cebine koydu. İşte Atatürk ile aldatan Yılmaz Özdil ile ilgili gerçekler...
Yılmaz Özdil tartışmaları bitmiyor! İşte Atatürk ile aldatmak...26 Ocak 2019, Cumartesi
- Yılmaz Özdil tartışmaları bitmiyor! İşte Atatürk ile aldatmak...
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