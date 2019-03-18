Yeni Zelanda'daki katliamın ardındaki şehitlerin acı hikayeleri 18.03.2019 12:39

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2 camiye düzenlediği saldırılarda 50 kişi şehit oldu. Yetkililer hala saldırılarda şehit olanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Şehitlerin birçok ülkenin vatandaşları olmaları dikkat çekici. İşte hain saldırıda şehit olan kişilerin hikayeleri...