Son dakika haberine göre Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında yapılan saldırı sonrası bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Saldırgan olay anlarını internet üzerinden canlı yayınladı.
Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var15.03.2019 06:42
- Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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