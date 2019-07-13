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Yakın tarihin tanığı: Mehmet Şevket Eygi'nin anısına...

13.07.2019 17:51

Yakın tarihimizin en önemli yazarlarından olan Mehmet Şevket Eygi, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mütefekkir Sadık Albayrak ve gazeteci Ekrem Kızıltaş'ın birlikte kendisiyle hazırladığı röportajı Mehmet Şevket Eygi'nin anısına yayınlıyoruz. İşte o röportaj...


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