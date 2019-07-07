Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık çocuklarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla çocukları elinden alınırken feryat eden Yağmur Aşık'ın görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu. Herkesin yakından takip ettiği Emre Aşık - Yağmur Aşık olayında özellikle çocukların yaşadıkları psikolojiye dikkat çekilmişti. Anne Yağmur Sarnıç, günler sonra çocuklarına kavuştu. İşte Yağmur Aşık'ın elinden alınan çocuklarına kavuşma anı!
Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık çocuklarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla çocukları elinden alınırken feryat eden Yağmur Aşık'ın görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu. Herkesin yakından takip ettiği Emre Aşık - Yağmur Aşık olayında özellikle çocukların yaşadıkları psikolojiye dikkat çekilmişti. Anne Yağmur Sarnıç, günler sonra çocuklarına kavuştu. İşte Yağmur Aşık'ın elinden alınan çocuklarına kavuşma anı!
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