GaleriMagazin

Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık çocuklarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla çocukları elinden alınırken feryat eden Yağmur Aşık'ın görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu. Herkesin yakından takip ettiği Emre Aşık - Yağmur Aşık olayında özellikle çocukların yaşadıkları psikolojiye dikkat çekilmişti. Anne Yağmur Sarnıç, günler sonra çocuklarına kavuştu. İşte Yağmur Aşık'ın elinden alınan çocuklarına kavuşma anı!

07.07.2019 12:00 - Son Güncelleme: 07.07.2019 12:12
Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu. Eşinin kendisini aldattığı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle velayet davası açan Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çocuklarını annelerinden almıştı. Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç çocuklarına 1 hafta sonra kavuştu. Çocukların geçici velayeti babaya verilince Yağmur sinir krizi geçirmişti.

YAĞMUR SARNIÇ'IN ÇOCUKLARINA KAVUŞMA ANI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç çocuklarına 1 hafta sonra kavuştu. Çocukların geçici velayeti babaya verilince Yağmur sinir krizi geçirmişti.

Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

NELER YAŞANDI?

Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Aşık, çocukları polisler eşliğinde evden alınırken sinir krizi geçirdi ve içler acısı görüntüsüyle kameralara yalvardı, bakanlardan, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''

Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...

Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!

''Çocuklarımı geri alacağım''

Umarım hiç kimse bunu yaşamaz. Allah kimseye bunu yaşatmasın. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Bilmiyorum insanların vicdanı nereye gidiyor. Benim çocuğum bana 'anne anne' diye ağlayarak elimden alındı. Çocuklarımı geri alacağıma inanıyorum.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti