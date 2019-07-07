Yağmur Sarnıç mahkeme yoluyla elinden alınan çocuklarına kavuştu!
Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık çocuklarına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla çocukları elinden alınırken feryat eden Yağmur Aşık'ın görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu. Herkesin yakından takip ettiği Emre Aşık - Yağmur Aşık olayında özellikle çocukların yaşadıkları psikolojiye dikkat çekilmişti. Anne Yağmur Sarnıç, günler sonra çocuklarına kavuştu. İşte Yağmur Aşık'ın elinden alınan çocuklarına kavuşma anı!
Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu. Eşinin kendisini aldattığı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle velayet davası açan Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çocuklarını annelerinden almıştı. Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç çocuklarına 1 hafta sonra kavuştu. Çocukların geçici velayeti babaya verilince Yağmur sinir krizi geçirmişti.
YAĞMUR SARNIÇ'IN ÇOCUKLARINA KAVUŞMA ANI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
NELER YAŞANDI?
Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Aşık, çocukları polisler eşliğinde evden alınırken sinir krizi geçirdi ve içler acısı görüntüsüyle kameralara yalvardı, bakanlardan, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.
''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''
Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...