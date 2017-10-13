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WSJ muhabirinden terör örgütü propagandası -1-

11 Ekim 2017, Çarşamba
Wall Street Journal gazetesinin muhabiri Ayla Albayrak, skandal bir habere imza attı. Terör örgütü PKK/YDG-H'nin propagandasının yapıldığı haberde teröristlerden 'Kürt özgürlük savaşçıları' olarak bahseden Albayrak, yaptığı bu haber nedeniyle yargı tarafından 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan cezaya çarptırıldı.
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