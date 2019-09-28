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Video: İstanbul'da deprem anından yeni görüntüler (İş yerlerinde, kahvede ve sokakta depreme yakalananlar)

28.09.2019 11:51

İstanbul ve çevresinde hissedilen Silivri açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte sokakta, iş yerlerinde ve kahvede kağıt oyunu oynarken depreme yakalanan vatandaşların o anları...


İstanbul Silivri açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor.
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