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Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Emre Belözoğlu Formayla ilk pozunu verdi (Video)

02.07.2019 11:44

Fenerbahçe uzun süre önce anlaştığı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Emre Belözoğlu" başlığı ile duyurulan habere Emre Belözoğlu'nun formalı fotoğrafı da eklendi.


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