Üniversiteli kıza 'üç harfliler' tuzağı

Ailesinin iddiasına göre kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtan adam, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatmanur'u "Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek" diye kandırdı. Çaresiz kalan aile canlı yayına çıkarak yardım istedi. Fatmanur ise Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak hamile olduğunu ve Metin K.'yi sevdiğini söyledi. Hamilelik haberi acılı aileyi canlı yayında şoke etti.
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