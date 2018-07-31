Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü 30 Temmuz 2018, Pazartesi

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.