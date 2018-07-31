Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü30 Temmuz 2018, Pazartesi
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