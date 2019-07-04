Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip ulusal mutabakat hükümetine karşı savaşan General Halife Belkasım, başkent Trablus'u işgal etmek üzereyken ağır bir yenilgi aldı. Yenilginin ardından kaçan Hafter güçleri, geride Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldıkları silahları bıraktı. Yenilgiyi örtbas etmek isteyen Hafter, Türkiye’ye tehditler savurdu. İşte Libya’da yaşanan kirli savaşın perde arkası…
Türkiye’yi tehdit etmişti! İşte Hafter'in Libya'daki kirli planı04.07.2019 23:36
- Türkiye’yi tehdit etmişti! İşte Hafter'in Libya'daki kirli planı
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