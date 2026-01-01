Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Gazze için İstanbul'a akın etti!

Son dakika! Gazze’deki insanlık dramına karşı en gür sesi çıkaran Türkiye, yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da dev bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar camilere akın etmeye başladı. Gazze için düzenlenen yürüyüşe Kütahya'dan katıldıklarını belirten bir vatandaş, "Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlere devam edeceğiz. Her yer tıklım tıklım, Kütahya'dan geliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz demesinler çok şey yapıyorlar." dedi.