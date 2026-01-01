PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Gazze için İstanbul'a akın etti!

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Gazze için İstanbul'a akın etti!

Son dakika! Gazze’deki insanlık dramına karşı en gür sesi çıkaran Türkiye, yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da dev bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar camilere akın etmeye başladı. Gazze için düzenlenen yürüyüşe Kütahya'dan katıldıklarını belirten bir vatandaş, "Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlere devam edeceğiz. Her yer tıklım tıklım, Kütahya'dan geliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz demesinler çok şey yapıyorlar." dedi.

Bunlar da Var

Milli Piyangoda amorti rakamları belli oldu
Milli Piyangoda amorti rakamları belli oldu
Milli Piyango büyük ikramiyesi bu bilete çıktı! İşte kazanan numaralar
Milli Piyango büyük ikramiyesi bu bilete çıktı! İşte kazanan numaralar
Almanya’da filmleri aratmayan banka soygunu: Matkapla tünel kazıp kasayı çaldılar
Almanya’da filmleri aratmayan banka soygunu: Matkapla tünel kazıp kasayı çaldılar
Artvin Ardanuç'ta çığ felaketi! Kar altındaki 3 çoban için zamanla yarış: Bölgeden canlı bağlantı!
Artvin Ardanuç'ta çığ felaketi! Kar altındaki 3 çoban için zamanla yarış: Bölgeden canlı bağlantı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle