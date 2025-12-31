Bahçeli’den 2026 mesajı: "Terörsüz Türkiye menziline yaklaştık"

Bahçeli'nin yeni yıl mesajındaki en çarpıcı noktalardan biri Suriye'deki terör yapılanmaları üzerineydi. SDG/YPG'nin bölgedeki rolüne değinen MHP Lideri, şu ifadeleri kullandı:

"SDG/YPG'nin İsrail'in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir."

Bahçeli, aksi bir durumda Türkiye ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit edenlerin sonunun "vahim" olacağını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi ve Provokasyon Uyarısı

2025 yılının en önemli kazanımının "Terörsüz Türkiye" hedefinin somutlaşması olduğunu belirten Bahçeli, bu süreçte artabilecek saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaptı. DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonlarına ve uyuyan hücrelere dikkat çeken Bahçeli, milli güvenliğin korunması için "acımasız bir eylem planlamasının" sahaya sürüleceğine olan inancını paylaştı.

Küresel Kriz: "Gazze'deki Soykırım Dünyayı Tehdit Ediyor"

Dünya genelindeki kaotik durumu "nevrotik bir Ortaçağ mantığı" olarak tanımlayan Bahçeli, Gazze'de yaşanan insani felakete sert tepki gösterdi. Siyonist zihniyetin emperyalizmle birleşerek sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için "sivri ve ileri bir tehdit" haline geldiğini savundu.

"Türkiye Bahis Çetelerine Göz Yumacak Bir Ülke Değildir"

Mesajında sadece dış politika değil, toplumsal arınma konularına da yer veren Bahçeli; uyuşturucu, bahis çeteleri ve şike kumpaslarıyla mücadele mesajı verdi. "Temiz toplum" vurgusu yapan MHP Lideri, bohem hayatların ve ahlaki erozyonun 2026 yılında yapılacak reformlarla aşılması gerektiğini belirtti.

Somaliland ve Bölgesel İstikrar Vurgusu

Somali'nin toprak bütünlüğünün önemine değinen Bahçeli, Somaliland üzerinden kurulan oyunlara dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Somali'nin yanında olması gerektiğini ifade ederek, mücavir bölgelerdeki istikrarın Türkiye'nin çıkarına olduğunu hatırlattı.

Şehit Polislere Rahmet

Bahçeli mesajını, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman polisleri anarak tamamladı. "Yeni yıl hayırla gelsin, Türkiye'nin prangalarından kurtuluşuna vesile olsun" temennisinde bulundu.