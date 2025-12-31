Artvin'in Ardanuç ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. İlçeye bağlı Zekeriyaköy köyünün yüksek kesimlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini otlatan çobanların kar kütleleri altında kaldığı bildirildi. Vali Turan Ergün, ekiplerin bölgeye ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini açıkladı.

Zekeriyaköy Aksu Mevkisinde Dev Çığ

Olay, sabah saatlerinde Ardanuç ilçesinin Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 bin 300 rakımlı yayla yolunda küçükbaş hayvan sürülerini nakleden çobanların üzerine çığ düştü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Vali Turan Ergün: "Ekiplerimiz Bölgeye Ulaşmaya Çalışıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Turan Ergün, olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirdiğini belirtti. Vali Ergün, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceğine dair bir ihbar aldık. AFAD ve ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri şu an bölgeye intikal etmeye çalışıyor. Hava şartları maalesef oldukça kötü," dedi.

3 Kişi Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Vali Ergün, arama kurtarma çalışmaları sürerken sevindirici bir bilgiyi de paylaştı. Olay anında bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirten Ergün, "Şu an odak noktamız, çığ altında olduğu bildirilen diğer 3 çobanımız. Onlara sağ salim ulaşmak için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda," ifadelerini kullandı.

Bakanlık ve AFAD Koordinasyonunda Dev Operasyon

Arama kurtarma faaliyetleri sadece Artvin ekipleriyle sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara; Artvin ve Erzurum Valilikleri, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri de destek veriyor. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu bölgede, iş makineleri kapalı yolları açarak ekiplerin önünü açmaya çalışıyor.