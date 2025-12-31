Niğde'de acı olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu - Video

Niğde merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Necati Şahiner çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kilise Sokak üzerindeki Naime Kılınç Apartmanı'na gelen ekipler, kapıyı açtıklarında acı manzarayla karşılaştı.

Doğalgaz Zehirlenmesi Şüphesi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 64 yaşındaki Emine Şahiner ve 75 yaşındaki Necati Şahiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedeninin doğalgaz zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Polis ekipleri, Şahiner çiftinin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Apartman ve daire içerisinde teknik incelemeler sürerken, çiftin kesin ölüm sebebi yapılacak olan detaylı otopsi ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.