Artvin Ardanuç'ta çığ felaketi! Kar altındaki 3 çoban için zamanla yarış: Bölgeden canlı bağlantı!

Facianın yaşandığı bölgeden canlı yayına bağlanan Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal, sahadaki son durumu paylaştı. Aksakal, hava şartlarının çok zorlayıcı olduğunu belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine ulaşmak için yoğun kar ve tipiyle mücadele ettiğini, tüm köylülerin ve ekiplerin çobanlardan gelecek müjdeli habere odaklandığını ifade etti.

Vali Turan Ergün: "3 Vatandaşımız Kurtuldu, 3 Çoban Aranıyor"

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı açıklamada bölgede toplam 6 kişinin bulunduğunu, bunlardan 3'ünün çığdan kendi imkanlarıyla veya son anda kurtulmayı başardığını söyledi. Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen diğer 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor," diyerek operasyonun ciddiyetini vurguladı.

Dev Kurtarma Operasyonu: 2 İl Seferber Oldu

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinesinde dev bir operasyon başlatıldı. Artvin ve Erzurum Valiliklerine bağlı ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleri ve jandarma arama kurtarma timleri, karla kaplı yolları açarak Aksu mevkisine ulaştı. Bölgede tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra indiği bildiriliyor.

Zekeriyaköy ve Aksu Mevkisi Alarmda

Çığ ihbarının geldiği Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisi, yüksek rakımı ve sarp arazisiyle biliniyor. Küçükbaş hayvan sürülerini naklettikleri sırada kar kütlelerinin altında kalan çobanların konumunu belirlemek için teknolojik imkanlar ve arama köpekleri de bölgeye sevk edildi.