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Türkiye'den Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilk tepki

27 Şubat 2018, Salı
Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, skandal bir kararla teröristbaşı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını A Haber'e değerlendirdi.
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