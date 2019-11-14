Türkiye sınır dışı etmişti! Tamponda bekleyişin 4. günü 14.11.2019 10:37

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor. Olayı birçok basın mensubu da yakından takip ediyor.