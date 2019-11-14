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Türkiye sınır dışı etmişti! Tamponda bekleyişin 4. günü

14.11.2019 10:37

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor. Olayı birçok basın mensubu da yakından takip ediyor.


Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor. Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyor. Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor. Olayı basın mensupları da yakından takip ediyor.
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