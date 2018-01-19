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Türkiye PYD/PKK'yı böyle vurdu

18 Ocak 2018, Perşembe
Hatay sınırından Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vuran obüsler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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