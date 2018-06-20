Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor

Türkiye, Kandil'de terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadeleye karşı ise içeride kurulan kirli ittifakın baş aktörleri karşı çıkıyor. Türkiye PKK'yı vurdukça Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Temel Karamollaoğlu tek bir ağızdan terör örgütüne destek vererek operasyona karşı koyuyor. İşte kirli ittifakın baş aktörlerinin terör örgütüne karşı yürütülen operasyona karşı çıktığı o skandal sözler...
Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor18 Haziran 2018, Pazartesi
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kimin olacak fetonun uşakları
Bunlar Ermeni tohumu
insanın duyduğu zaman kulaklarını gözlerini silerek izleyesi geliyor bu insanlar TÜRKİYE yi yönetmeye talip hani pkkyı veya kandili değil bu ne aymazlık ve utanmazlıktır yazıklar olsun bu şerefini yitirmiş omurgasız sürüngenlere ve yine yazıklar olsun bu yıkım ekibinin gerçek yüzünü gördüğü halde inadından hasedinden bile bile bunlara oy verip vatanın savunucusuyuz diyenlere yazıklar olsun
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