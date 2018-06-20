Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor 18 Haziran 2018, Pazartesi

Türkiye, Kandil'de terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadeleye karşı ise içeride kurulan kirli ittifakın baş aktörleri karşı çıkıyor. Türkiye PKK'yı vurdukça Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Temel Karamollaoğlu tek bir ağızdan terör örgütüne destek vererek operasyona karşı koyuyor. İşte kirli ittifakın baş aktörlerinin terör örgütüne karşı yürütülen operasyona karşı çıktığı o skandal sözler...