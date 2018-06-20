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  • Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor

Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor

18 Haziran 2018, Pazartesi

Türkiye, Kandil'de terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadeleye karşı ise içeride kurulan kirli ittifakın baş aktörleri karşı çıkıyor. Türkiye PKK'yı vurdukça Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Temel Karamollaoğlu tek bir ağızdan terör örgütüne destek vererek operasyona karşı koyuyor. İşte kirli ittifakın baş aktörlerinin terör örgütüne karşı yürütülen operasyona karşı çıktığı o skandal sözler...

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

kimin olacak fetonun uşakları

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.06.2018 21:09
Ejdadın torunu Ejdadın torunu

Bunlar Ermeni tohumu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.06.2018 19:32
deli balta deli balta

insanın duyduğu zaman kulaklarını gözlerini silerek izleyesi geliyor bu insanlar TÜRKİYE yi yönetmeye talip hani pkkyı veya kandili değil bu ne aymazlık ve utanmazlıktır yazıklar olsun bu şerefini yitirmiş omurgasız sürüngenlere ve yine yazıklar olsun bu yıkım ekibinin gerçek yüzünü gördüğü halde inadından hasedinden bile bile bunlara oy verip vatanın savunucusuyuz diyenlere yazıklar olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.06.2018 18:04
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