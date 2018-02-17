Yol Durumu

Türkiye-ABD ortak deklarasyonu açıklandı

16 Şubat 2018, Cuma
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'da ortak basın açıklamasında bulundu. ABD ile ikili ilişkiler için "Geçmişte de ilişkilerimizde de inişler, çıkışlar oldu." diyen Çavuşoğlu, "Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık, ya da daha kötüye gidecektik. Dün akşamdan itibaren ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkileri normalleştirme yoluna girdik. Ancak atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.
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