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Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserleri Japonya'ya taşıdı

20.03.2019 15:58

Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi eserlerin "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" sergisi için Japonya'ya taşınmasına sponsor oldu.


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