Türk füzesi SOM-J F-35'lere entegre ediliyor 08 Mart 2018, Perşembe

Savunma sanayi özellikle son dönemdeki projeleriyle adından gururla söz ettiriyor. Yerli ve milli üretim SOM-J füzesi de o gurur veren projelerden birisi.... Öyle ki SOM füzeleri Türkiye'nin de üretiminde rol aldığı ve kullanacağı yeni nesil F-35 savaş uçaklarında kullanılacak. Üstün teknolojiye sahip füzeler 150 kilometreyi aşan bir menzile sahip... İşte o proje ile ilgili detaylar...