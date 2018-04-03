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Tüp Bebek Merkezi'nde büyük skandal!

02 Nisan 2018, Pazartesi

Tüp Bebek Merkezi'nde yaşanan karışıklık nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, başkasının bebeğini 9 ay karnında taşıdı.

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