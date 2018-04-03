Tüp Bebek Merkezi'nde yaşanan karışıklık nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, başkasının bebeğini 9 ay karnında taşıdı.
Tüp Bebek Merkezi'nde büyük skandal!02 Nisan 2018, Pazartesi
- Yasin Öztekin'den Erman Toroğlu'na flaş telefon!
- Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
- Havaalanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı!
- Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor
- O Ferrarilerin sahipleri yakalandı
- İyi Parti'nin kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!
- Tüp Bebek Merkezi'nde büyük skandal!
- ABD'de Müslüman kadına alçak saldırı
- İbrahim Tatlıses’in 'Münbiç’i dolaşta gel' deyince Erdoğan'ın gülüşü
- Can Dündar'ın BBC'de madara olduğu anlar
- Erdoğan: "Bunlara yarın Akkuyu'nun temelini atarak cevap vereceğiz"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.