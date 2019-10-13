Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz gece bir arkadaşlarının doğum günü partisinde birlikte eğlenirken çekildikleri video ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2002-2003 yılları arasında dillere destan bir aşk yaşayıp, evlenmeleri beklenirken ayrılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki gece felekten bir gece çaldı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan ikili, davet boyunca birlikte dans edip eğlendi. İşte o görüntü...
Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden...13.10.2019 17:42
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