TSK'dan Atatürk'e özel paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesapları üzerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Atatürk'ün özel görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.
TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında bir video yayınladı. "Atatürk'ü görmek demek" temasının işlendiği klipte, Ulu Önder'in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi. Atatürk'ün, "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözünün yer aldığı klipte, "Daima kalbimizdesin" mesajı verildi.
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