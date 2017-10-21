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Trump'ın danışmanı Ted Mallorch'tan önemli açıklamalar!

20 Ekim 2017, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası dönemi danışmanı Ted Mallorch A Haber'e önemli açıklamlarda bulundu.
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