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Trump'a Davos şoku

26 Ocak 2018, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki (WEF) konuşmasında medyaya yönelik kullandığı "Edepsiz, alçak, saldırgan ve sahte" sözlerinin ardından izleyiciler tarafından yuhalandı.
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