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THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner Eren Bülbül için Trabzon'a iniş yaptı (Video)

08.07.2019 12:47

Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.


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