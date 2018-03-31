Teröristlerin korkulu rüyası NEB

Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan ‘nüfuz edici bomba’ teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında icra edilen operasyonlarda kullanılan bomba, teröristleri sığınaklarında imha ediyor.
Teröristlerin korkulu rüyası NEB30 Mart 2018, Cuma
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